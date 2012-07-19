Автобус з ізраїльськими туристами у Болгарії підірвав терорист-смертник

Міністр внутрішніх справ Болгарії Цветан Цветанов заявляє, що вибух в автобусі з ізраїльськими туристами в аеропорту міста Бургас, найімовірніше, було здійснено терористом-смертником.

"Ми встановили, хто саме підірвав себе в автобусі. У цієї людини були фальшиві водійські права із США", - сказав керівник МВС журналістам в аеропорту Бургаса, передає РІА «Новости». В аеропорту Бургаса "Сарафово" вчора увечері вибухнув автобус з ізраїльськими туристами, які прилетіли з Тель-Авіва на місцевий курорт "Сонячний берег". За останніми даними, в результаті теракту загинули восьмеро людей, більш як 30 поранених перебувають у лікарнях, причому декілька з них - у критичному стані. За наявними даними, виконавцем теракту міг бути чоловік з довгим волоссям, який приїхав до Болгарії із США. Він зустрів ізраїльських туристів в аеропорту до вибуху. Камери відеоспостереження аеропорту зняли його за годину до теракту. Він загинув під час вибуху. Згідно з документами, які було знайдено після огляду тіла загиблого, він є жителем штату Мічіган, але після запиту болгарських правоохоронних органів у ФБР з`ясувалося, що документи фальшиві. Наразі слідчі чекають результатів експертизи ДНК загиблого.