Чим корисний кисневий коктейль

Кисневий коктейль - цю назву застосовують до комплексу, одним зі складових якого є кисень, іншим - фітококтейлі, що представляють собою суміш лікарських та/або вітамінних компонентів. Кисневий коктейль вживають у вигляді піни, що складається з бульбашок кисню, пінозв`язуючого компонента і фітококтейлю.

Через слизову оболонку шлунку кисень інтенсивніше надходить в організм - приблизно в 10 разів більше, ніж через легені. Крім того, потрапляння до шлунку кисневого коктейлю активізує моторну, ферментативну і секреторну функції шлунково-кишкового тракту, нормалізує його мікрофлору, а отже, покращує травний процес, прискорює засвоєння поживних речовин.

Результати застосування коктейлю:

Усуває функціональні порушення нервової системи, викликані емоційними і фізичними перевантаженнями (синдром хронічної втоми, порушення сну).

Нормалізує моторну, секреторну і ферментативну функції шлунково-кишкового тракту, процеси обміну речовин

Прискорює окислювально-відновні процеси.

Активізує процеси утворення і відтоку жовчі.

Долає дегенеративні зміни і некроз стінок кровоносних судин.

Покращує сон

Підвищує продуктивність праці

Зменшує стомлюваність

Знижує шкідливий вплив навколишнього середовища.

100 г кисневого коктейлю замінюють п`ятигодинну прогулянку в сосновому лісі в літній час.

Кисневий коктейль показаний людям будь-якого віку і будь-якого стану здоров`я.

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