В Грузії виявлено тіла українських альпіністів

Тіла двох українських альпіністів - Олександра Тараника і Дмитра Волошина, які зірвалися в прірву під час спуску з гори Ушба, виявлено рятувальниками вранці у четвер, повідомляє грузинська телекомпанія "Руставі-2".

Прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров повідомив УНІАН, що грузинські рятувальники вже знаходяться на місці загибелі українських альпіністів. Зараз вони проводять підйом тіл загиблих. Український МЗС розраховує, що протягом 19-20 липня буде вирішено питання про транспортування тіл загиблих в Україну.

Водночас, Міністерство надзвичайних ситуацій України з посиланням на Посольство України в Грузії повідомляє, що 17 липня під час спуску групи українських альпіністів із гори Ушба (Грузія) на висоті 3600 м розірвався трос, внаслідок чого загинули 2 громадян України. Група альпіністів складалася з 4 осіб. У район трагедії вилетіла група грузинських рятувальників. Справа перебуває на особливому контролі в Посольстві України в Грузії і в Департаменті консульської служби.

Водночас, сайт Подробности-ТВ зазначає, що грузинські ЗМІ раніше писали, що у загиблих під час спуску обірвався трос. Але в самому клубі цю версію категорично відкидають.

Як заявив заступник президента клубу альпіністів "Вершина" Євген Потопляк, «до загиблої зв`язки спустився Євген, учасник сходження, й засвідчив особисто факт зриву, факт смерті. Що відбулося, буде точно відомо, коли повернеться брат Олександра Тараника. Лише він, можливо, був очевидцем моменту падіння. Зараз йдеться про те, що обоє альпіністів були зв`язані однією мотузкою, вони страхували один одного. В момент зриву сталося падіння обох. Тобто двоє хлопців летіли вниз. Чому відбулося падіння, на якому рельєфі, що там було з мотузкою поки невідомо. Чинник розриву мотузки тут практично неймовірний». (Джерело: podrobnosti.ua)

Як повідомляв УНІАН, група українських альпіністів здійснила сходження на вершину в гірській Сванеті, Ушба, висотою 4690 метрів над рівнем моря й вранці в середу, 18 липня, почала спуск. Трос обірвався і два альпіністи впали в прірву.