Невідомий застрелив 10 осіб на показі фільму в США

Озброєна людина в масці застрелила десятьох і поранила від 30 до 40 осіб на показі нового фільму про Бетмена "Темний лицар: Відродження легенди" в кінотеатрі в передмісті Денвера.

Про це повідомляє «Рейтер» із посиланням на місцеву радіостанцію KOA.

За даними KOA, людина в протигазі відкрила вогонь під час кіносеансу в торговому центрі в місті Аврора, а потім підірвала димову шашку чи бомбу зі сльозогінним газом.

За попередніми оцінками поліції, внаслідок трагедії постраждали 30-40 людей.

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