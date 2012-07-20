Невідомий застрелив 10 осіб на показі фільму в США
13:21, 20 липня 2012Зарубіжні новини
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Людина в протигазі
Озброєна людина в масці застрелила десятьох і поранила від 30 до 40 осіб на показі нового фільму про Бетмена "Темний лицар: Відродження легенди" в кінотеатрі в передмісті Денвера.
Про це повідомляє «Рейтер» із посиланням на місцеву радіостанцію KOA.
За даними KOA, людина в протигазі відкрила вогонь під час кіносеансу в торговому центрі в місті Аврора, а потім підірвала димову шашку чи бомбу зі сльозогінним газом.
За попередніми оцінками поліції, внаслідок трагедії постраждали 30-40 людей.
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