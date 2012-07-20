У Японії в моді криві зуби

Один зі стоматологічних салонів в токійському районі Гіндза (Ginza) став дуже популярним серед молодих дівчат після того, як в списку його послуг з`явилася процедура по викривленню зубів, що служить виключно для збільшення ефемерного показника краси. Він отримав в Японії назву "йоба" (yaeba), пише news.open.by.

Криві зуби є вищою формою недосконалості в більшості західних країн світу, особливо в Америці, де винахід брекетів називають мало не даром Божим.

Однак, в Японії криві зубки вважаються милими і навіть красивими.

В перекладі з японського, йоба означає "подвійний зуб" і вважається не дефектом, а індивідуальною родзинкою - коли два корінних зуба виштовхують вперед ікло, роблячи його схожим на звірячий.