Затримано чоловіка і жінку, які в шлунках перевозили наркотики

Працівники польської прикордонної служби на цьому тижні затримали на столичному летовищі ім. Фредеріка Шопена двох громадян Польщі, які перевозили у шлунках 1,5 кг героїну та кокаїну вартістю майже 100 тисяч доларів.

Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі прикордонників (Straz Graniczna, SG).

35-річного чоловіка та 22-річну жінку, котрі прилетіли до Варшави з Амстердама, вдалося затримати завдяки оперативній інформації, яку польські прикордонники отримали від своїх колег з Голландії.

"По дорозі у лікарню вони зізналися, що перевозять наркотики. Виявилося, що жінка мала у шлунку 40 капсул з ними, а чоловік - аж 91", - відзначили у прес-службі.

Прикордонники зауважили, що із затриманої партії можна було зробити близько 12 тисяч "доз", котрі можна було б продати "ще у кілька разів" дорожче, ніж їх оптова ціна.

Контрабандистам, згідно з польським законодавством, загрожує до 5 років ув’язнення.

