Як розібратися в аналізі крові

Загальний аналіз крові — найчастіше й інформативне дослідження, яке призначають лікарі. Досвідченому фахівцеві він може багато чого розповісти. Проте зустрічаються такі, на жаль, далеко не завжди. Про те, як самому розібратися в аналізі крові, розповідає лікар-гематолог Київської міської лікарні №9 Олена Горобець.

Елемент крові. 1. Його роль 2. Скільки в нормі? 3. Підвищується при... 4. Знижується при...

ГЕМОГЛОБІН

1. Кров`яний пігмент еритроцитів, що переносить кисень.

2. У чоловіків — 130-160 г/л, у жінок — 120-140 г/л.

3. Поліцитемії (хвороба кісткового мозку); після надмірних фізичних навантажень; обезводненні.

4. Анемії.

ЕРИТРОЦИТИ

1. Червоні кров`яні тільця. Містять гемоглобін.

2. У чоловіків — 4,0—5,0 х 10 в 12 ступені, у жінок — 3,9-4,7 х 10 в 12 ступені.

3. Поліцитемії і обезводненні.

4. Анемії.

ЛЕЙКОЦИТИ

1. Білі кров`яні тільця, виконують функцію захисту від чужорідних речовин і мікробів (імунітет).

2. 4,0-9,0 х 10 в 9 ступені.

3. Лейкозі, інфекціях, запаленнях, стані після гострої кровотечі, алергії.

4. Деяких інфекціях (грипі, корі, краснусі й ін.); деяких хворобах кісткового мозку (наприклад, апластичній анемії); генетичних аномаліях імунітету.

НЕЙТРОФІЛИ

1. Група специфічних лейкоцитів, що в основному відповідають за боротьбу з бактерійною інфекцією. Діляться за зрілістю на мієлоцити (наймолодші), метамієлоцити, паличкоядерні і сегменто-ядерні (найзріліші). Коливання рівня перших двох видів відбувається дуже рідко, в основному при лейкозі, найчастіше оцінюють "палички" і "сегменти".

2. Паличкоядерних — 1-6%; сегменто-ядерних — 47-72%.

3. Інфекціях (бактерійних, грибкових, паразитарних); запаленнях; інтоксикаціях; сильній слабкості (недостатності) нирок і печінки; психоемоційному збудженні; злоякісних пухлинах.

4. Деяких інфекціях (вірусних, хронічних, важких, особливо у немолодих); хворобах кісткового мозку; генетичних порушеннях імунітету.

ЕОЗИНОФІЛИ

1. Клітини крові, які відповідають за боротьбу з паразитами і алергією.

2. 0,5—5%.

3. Алергіях, глистах, злоякісних пухлинах, мієлолейкозі.

4. Гнійних інфекціях; після пологів і операцій.

БАЗОФІЛИ

1. Відповідають за виділення гістаміну — одного з гормонів алергії.

2. 0-1%.

3. Алергії; пониженні функції щитовидки; хронічних синуситах.

4. Підвищенні функції щитовидки; овуляції; вагітності; стресі; гострих інфекціях.

ЛІМФОЦИТИ

1. Лейкоцити, які борються з вірусними інфекціями. Знищують чужорідні клітини і змінені власні клітини, виділяють у кров антитіла (імуноглобуліни).

2. 19—37%.

3. Вірусних інфекціях і лімфолейкозі.

4. Гострих невірусних інфекціях; хворобах кісткового мозку; системному червоному вовчаку; імунодефіцитах.

МОНОЦИТИ

1. Лейкоцити, які йдуть у тканині. Остаточно знищують чужорідні клітини і білки, вогнища запалення, зруйновані тканини.

2. 3-11%.

3. Вірусних, грибкових і протизойних (викликаних простими) інфекціях; туберкульозі; саркоїдозі; сифілісі; лейкозі; ревматоїдному артриті; системному червоному вовчаку; вузликовому періартеріїті.

4. Хворобах кісткового мозку.

ШОЕ

1. Швидкість осідання еритроцитів, говорить про якість і властивості плазми.

2. Норма 2-15 мм/ч.

3. Інфекції; запалення; пухлини; анемії; вагітності.

4. Не спостерігається.

ТРОМБОЦИТИ

1. Клітини, що відповідають за згортання крові.

2. 180-320 х 10 в 9 ступені.

3. Поліцитемії; лейкозі; запаленнях.

4. Хворобах кісткового мозку; системному червоному вовчаку; гемолітичній анемії.

Софія Палій