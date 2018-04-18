Як розібратися в аналізі крові
Якщо в аналізі крові багато еозинофілів - у вас алергія, мало базофілів - слабка щитовидка... Досвідченому фахівцеві аналіз може багато чого розповісти...
Загальний аналіз крові — найчастіше й інформативне дослідження, яке призначають лікарі. Досвідченому фахівцеві він може багато чого розповісти. Проте зустрічаються такі, на жаль, далеко не завжди. Про те, як самому розібратися в аналізі крові, розповідає лікар-гематолог Київської міської лікарні №9 Олена Горобець.
Елемент крові. 1. Його роль 2. Скільки в нормі? 3. Підвищується при... 4. Знижується при...
ГЕМОГЛОБІН
1. Кров`яний пігмент еритроцитів, що переносить кисень.
2. У чоловіків — 130-160 г/л, у жінок — 120-140 г/л.
3. Поліцитемії (хвороба кісткового мозку); після надмірних фізичних навантажень; обезводненні.
4. Анемії.
ЕРИТРОЦИТИ
1. Червоні кров`яні тільця. Містять гемоглобін.
2. У чоловіків — 4,0—5,0 х 10 в 12 ступені, у жінок — 3,9-4,7 х 10 в 12 ступені.
3. Поліцитемії і обезводненні.
4. Анемії.
ЛЕЙКОЦИТИ
1. Білі кров`яні тільця, виконують функцію захисту від чужорідних речовин і мікробів (імунітет).
2. 4,0-9,0 х 10 в 9 ступені.
3. Лейкозі, інфекціях, запаленнях, стані після гострої кровотечі, алергії.
4. Деяких інфекціях (грипі, корі, краснусі й ін.); деяких хворобах кісткового мозку (наприклад, апластичній анемії); генетичних аномаліях імунітету.
НЕЙТРОФІЛИ
1. Група специфічних лейкоцитів, що в основному відповідають за боротьбу з бактерійною інфекцією. Діляться за зрілістю на мієлоцити (наймолодші), метамієлоцити, паличкоядерні і сегменто-ядерні (найзріліші). Коливання рівня перших двох видів відбувається дуже рідко, в основному при лейкозі, найчастіше оцінюють "палички" і "сегменти".
2. Паличкоядерних — 1-6%; сегменто-ядерних — 47-72%.
3. Інфекціях (бактерійних, грибкових, паразитарних); запаленнях; інтоксикаціях; сильній слабкості (недостатності) нирок і печінки; психоемоційному збудженні; злоякісних пухлинах.
4. Деяких інфекціях (вірусних, хронічних, важких, особливо у немолодих); хворобах кісткового мозку; генетичних порушеннях імунітету.
ЕОЗИНОФІЛИ
1. Клітини крові, які відповідають за боротьбу з паразитами і алергією.
2. 0,5—5%.
3. Алергіях, глистах, злоякісних пухлинах, мієлолейкозі.
4. Гнійних інфекціях; після пологів і операцій.
БАЗОФІЛИ
1. Відповідають за виділення гістаміну — одного з гормонів алергії.
2. 0-1%.
3. Алергії; пониженні функції щитовидки; хронічних синуситах.
4. Підвищенні функції щитовидки; овуляції; вагітності; стресі; гострих інфекціях.
ЛІМФОЦИТИ
1. Лейкоцити, які борються з вірусними інфекціями. Знищують чужорідні клітини і змінені власні клітини, виділяють у кров антитіла (імуноглобуліни).
2. 19—37%.
3. Вірусних інфекціях і лімфолейкозі.
4. Гострих невірусних інфекціях; хворобах кісткового мозку; системному червоному вовчаку; імунодефіцитах.
МОНОЦИТИ
1. Лейкоцити, які йдуть у тканині. Остаточно знищують чужорідні клітини і білки, вогнища запалення, зруйновані тканини.
2. 3-11%.
3. Вірусних, грибкових і протизойних (викликаних простими) інфекціях; туберкульозі; саркоїдозі; сифілісі; лейкозі; ревматоїдному артриті; системному червоному вовчаку; вузликовому періартеріїті.
4. Хворобах кісткового мозку.
ШОЕ
1. Швидкість осідання еритроцитів, говорить про якість і властивості плазми.
2. Норма 2-15 мм/ч.
3. Інфекції; запалення; пухлини; анемії; вагітності.
4. Не спостерігається.
ТРОМБОЦИТИ
1. Клітини, що відповідають за згортання крові.
2. 180-320 х 10 в 9 ступені.
3. Поліцитемії; лейкозі; запаленнях.
4. Хворобах кісткового мозку; системному червоному вовчаку; гемолітичній анемії.
Софія Палій