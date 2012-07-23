Від раку печінки допоможе вітамін Е

Ризик розвитку раку печінки знижує дієта із змістом вітаміну Е. До такого висновку пришли британські учені.

Під час дослідження, учені проаналізували звичний раціон у 132 тисяч осіб. У результаті, вони прийшли до висновку, що рак печінки розвивається, у зв`язку з браком в організмі вітаміну Е. У розвинених країнах вважається нормою харчування, в якому відсутній цей компонент, тому відсоток захворюваності раком печінки в них найбільш високий.

На даний момент, рак печінки знаходиться на третьому місці серед поширених причин хвороб від раку. Серед жінок від на 7-м місці, а серед чоловіків – на 5-му.

likar.info