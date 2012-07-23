Домашні небезпеки

Ви можете точно визначити, що у вашому будинку загрожує вашому здоров`ю і здоров`ю ваших близьких? Ми хочемо розповісти вам про деякі домашні загрози:

1. Домашні паразити. Мухи розносять сальмонеллу і кишкову паличку. Таргани поганять продукти і провокують астму. А миші переносять шкідливі мікроби і передають інфекцію на екскрементах.

2. Азбест. Це матеріал, який має ізоляційні і вогнетривкі якості. При попаданні в легені, волокна азбесту викликають рак. А США і ЄС азбест заборонений, але в інших країнах його досі активно використовують.

3. Цвіль. Якщо ви не торкаєтеся цвілі, вона не представляє для вас ніякої небезпеки. Але якщо її потривожити – спори потрапляють в повітря і контакт з ними викликає алергію, сип і навіть астму.

4. Чадний газ. Якщо він скупчується в невеликих приміщеннях, то при попаданні в легені, блокує передачу кисню. Таким чином, виникає гостре отруєння, яке приводить навіть до летального результату.

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