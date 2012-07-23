Як вибрати стиглий кавун?

Стиглий кавун практично завжди великий. Беріть той кавун, який трохи більший за середній, він ймовірно буде стиглий і солодкий. Дуже великий кавун повинен насторожити, оскільки він може містити велику кількість добрив. При покупці великого кавуна зверніть увагу на вагу, вона не може бути дуже великою, тому що щільність зменшується з дозріванням.

«Шрами», тобто сухі прожилки шкірки говорять про зрілість кавуна. Шкірка стиглого кавуна ніколи не може бути покрита восковим нальотом, на ній повинні грати яскраві сонячні відблиски.

Любителі кавунів багато сперечаються про те, які бувають плями на тій стороні, яка торкається землі. Що ж, явної закономірності немає, проте краще вибрати кавун з крупнішою плямою.

Вважається, що хвостик кавуна повинен бути сухим. Проте він може бути сухим і від того, що його неправильно зрізали. Зверніть увагу на місце зрізу - ось воно точно сухе тільки тоді, коли кавун стиглий. А ось свіжий хвостик - кавун недозрівав.

Здавлення не обов`язково дасть правильний результат, адже тріщати можуть не цілком стиглі кавуни, якщо їх трясли при транспортуванні. Краще поплескати по кавуну: узяти в ліву руку і поплескати по правій його стороні. Якщо кавун стиглий, ви відчуєте ударну хвилю, та і звук буде дзвінкішим. Щільна м`якоть недостиглого кавуна не покаже виразного звуку.

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