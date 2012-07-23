Худнемо на найсмачнішій страві

Всі макаронні вироби варимо до стану «аль денте» (щоб вони залишалися трохи твердими, «недовареними») і подаємо з наступними соусами і заправками:

1. Базилік, кріп, петрушку подрібнити з сіллю, чорним перцем і лимонним соком.

2. Очищені від шкірки помідори бланширувати в невеликій кількості води до м`якості, потім розім`яти, посолити, змішати з пропущеним через прес часником і дрібнонарізаною зеленню.

3. Запекти в духовці баклажани, очистити від шкірки, розім`яти. Змішати з тертим пармезаном і томатним соком.

4. Знежирений сир протерти через сито, змішати з сіллю, перцем і лимонним соком.

5. Солодкий перець обшпарити, зняти шкірку, подрібнити з ріпчастою цибулею, посолити і розвести томатним соком.

Зверніть увагу – ні в один соус не додається ні краплі олії, ніякої. Це важливий момент: олія, навіть корисна оливкова, сильно підвищує калорійність страв з макаронів, тому на весь період макаронної дієти від неї доведеться відмовитися. Те ж саме стосується м`яса і риби – дієта повністю вегетаріанська, але якщо ви не в змозі відмовитися від тваринного білка на 10 днів, то подовжите дієту на 14 днів, включивши в неї 3-4 дні, в які ви будете їсти тільки м`ясо або рибу (без макаронів, овочів і іншого гарніру).

medinfo.ua