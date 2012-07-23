Кількість жертв потужної зливи у Пекіні зростає

Число жертв найсильнішої за понад півстоліття грози і зливи, що сталася в Пекіні, зросла до 37 людей, передає РІА «Новости» з посиланням на агентство Сіньхуа.

За даними муніципальної влади Пекіна, 25 людей потонули, шість загинули при обваленні будинків, п`ять - через удар струмом, один - в результаті удару блискавки.

До теперішнього часу упізнано лише 22 тіла.

Сильний дощ почався в китайській столиці вранці в суботу, а вже в другій половині дня синоптики оголосили про "помаранчевий", другий за ступенем небезпеки рівень загрози. До ранку неділі злива вже закінчилася, проте рятувальники продовжують розбір завалів, в ході якого знаходять нові тіла.

За даними місцевих ЗМІ, в ніч з суботи на неділю в межах міста випало понад 220 міліметрів опадів, що є рекордним за останній 61 рік. В окремих районах міста випало більш як 460 міліметрів опадів.

Через негоду був закритий міжнародний аеропорт "Шоуду", а міські дороги стали непридатні для легкових автомобілів.

За даними міського уряду, з підтоплених районів на околиці міста було евакуйовано 145 тис жителів.

Дощовою суботу видалася не тільки в китайській столиці, а й у ряді інших районів Китаю. Сильні опади пройшли в провінціях Шаньсі, Хебей, Шаньдун, Цзілінь, Хейлунцзян, Сичуань, містах Тяньцзінь і Чунцин.