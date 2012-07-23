Вантажівка в'їхала у натовп людей, загинули 13 осіб
12:56, 23 липня 2012Зарубіжні новини
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Трагедія в Індії
Щонайменше 13 осіб, у їх числі 11 жінок, загинули на півночі Індії, коли вантажівка на повній швидкості врізалася в натовп на узбіччі дорогі, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал NDTV.
За інформацією ЗМІ, ДТП сталося у суботу ввечері на шосе поблизу села Баралокпур у північному штаті Уттар-Прадеш. Велика група людей, здебільшого жінок, сиділа край дороги в очікуванні автобуса, коли у них влетіла вантажівка.
За попередньою інформацією, машина втратила керування. Водія вантажівки і ще одну людину, яка також була в машині, затримано. Поліція розпочала розслідування.
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