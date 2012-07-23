Чоловічі критичні дні: що потрібно знати

Жінки божеволіють при ПМС, вимагають сексу під час овуляції і перетворюються на демонів при менструації. А як бути з чоловіками, чим пояснюється їх не завжди зразкова поведінка?

Ви здивуєтеся, проте протилежна стать теж страждає від критичних днів, які фахівцями прийнято називати mAnstruation. Отже, що ж необхідне про них знати і як під них підлаштуватися?

Чоловічий цикл

Існує декілька думок лікарів із цього приводу. Французький андролог Сильвієн Мемун відзначає, що чоловічий цикл триває 72–74 дні – саме стільки, скільки йде часу на повноцінне дозрівання сперматозоїда (саме цим і пояснюється те, що репродуктолог просить вас робити спермограму кожні три місяці).

Фармацевтичний концерн Bayer зовсім недавно розголосив результати власного дослідження, згідно з яким, визначилися регулярні чоловічі критичні дні. Вони пов`язані з гормональними коливаннями, що впливають на лібідо, емоції і стан організму в цілому. Пані, запам`ятайте: періодичність чоловічих істерик складає від 23 до 33 днів! Він може сердитися, ображатися, гарячкувати – точно так, як і жінка при ПМС або менструаціях.

Також деякі фахівці відзначають, що на чоловічий організм впливає Місяць. Чоловік шалено бажає жінку при двох датах місячного циклу: у повний місяць і при молодику! Робіть висновки і підлаштовуйтесь!

Гормони унісекс

Розумні книги говорять нам про те, що в жіночому організмі присутні чоловічі гормони і навпаки. Наприклад, естрадіол є найактивнішим жіночим гормоном, який виробляється в яєчниках і надниркових. Цей же гормон грає провідну роль у визначенні чоловічої фертильності і виробляється в тих же надниркових, яєчках і периферичних тканинах. Крім того, естрадіол відповідає в чоловічому організмі за міць кісток.

Тестостерон і м`язи – чи є зв`язок?

Тестостерон ніяк не впливає на будову і розмір м`язів, але від нього залежить сексуальний настрій чоловіка. Не дивуйтеся, якщо качок виявиться поганим коханцем: наявність купи м`язів, волосистість і широкі плечі говорять всього лише про вторинні статеві ознаки чоловіка. А ось величезну роль в будові чоловічого організму грає спадковість - у високого і широкоплечого чоловіка може народитися Шварценеггер, а не, наприклад, Вуді Аллен. Хоча, як ми знаємо, Вуді Аллен славиться відмінним коханцем, а ось Шварценеггер відомий тільки своїм тілом.

Як проходить чоловічий день?

Рівень тестостерона в крові має властивість коливатися протягом доби: його пік доводиться на період між двома годинами ночі і 6 ранку, а спад спостерігається близько години дня. Тому вранці чоловіки бодрячки, а ось в першій половині дня на роботі клюють носом. У жінки пік сексуального бажання близько 16:00, саме в цей час у неї прокидається працездатність і з`являються думки сексуального характеру.

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