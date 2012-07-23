У США відзначили День шкідливої їжі

День шкідливої їжі або буквально День харчових відходів (Junk Food day) відзначають у суботу в США любителі чіпсів, смаженої картоплі, солодощів і продукції мереж швидкого харчування.

Як повідомляє РІА «Новости», понад 60% американців страждають надмірною вагою, і якщо "ожиріння нації" продовжуватиметься в нинішній динаміці, то до 2015 року 75% громадян опиняться в категорії важкоатлетів, передбачають учені.

"Для деяких щодня - день шкідливої їжі. Для інших це можливість без відчуття провини дорватися до продуктів, від яких ми зазвичай утримуємося. Тому що все шкідливе - смачне", - пояснюють прихильники святкування цього дня.

Вони закликають хоча б сьогодні заїхати по дорозі за порцією "френч-фрай", купити пакет поп-корну в кінотеатрі й запити колою, з`їсти шматок піци і все "заполірувати" солодким морозивом. Із ними згодні не всі, нагадуючи, що такі святкування собі на шкоду.

Термін "шкідлива їжа" вперше ввів в обіг 40 років тому вчений-мікробіолог Майкл Джекобсон, позначивши так продукти, що містять багато калорій і шкідливі для здоров`я інгредієнти при мінімумі харчової цінності, тобто вітамінів і мінералів.

У 2008 році вчені медичного дослідницького центру в Каліфорнії Scripps Research Institute довели, що "шкідливі продукти" мають на функції мозку таку саму дію, як наркотики, виробляючи харчову залежність.

Поки ожиріння називають головною проблемою американської охорони здоров`я, на яку щорічно витрачається близько 150 мільярдів доларів із бюджету, для мільйонів малозабезпечених американців День шкідливої їжі не відрізнятиметься від решти днів у році.

Американські прихильники святкування Дня шкідливої їжі тим часом у блогосфері відстоюють право на свій бігмак або інший гамбургер, стверджуючи, що й шматочок яловичини, і шар цибулі й тим більше томатний соус мають поживні цінності. Головне - не зловживати.

У США існує безліч "вузьких" свят - лише на липень припадає окрім Національного дня шкідливої їжі також День піци, День льодяника на паличці й День молочного шоколаду.