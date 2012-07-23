Геологи виявили у Намібії підземне море
15:02, 23 липня 2012Зарубіжні новини
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Може забезпечити водою усю північ
Геологи відкрили величезну підводну водойму в Намібії, яка може справляти значний вплив на розвиток в одному з найпосушливіших регіонів Африки.
Як повідомляє ВВС Україна, за приблизними оцінками, водойма може забезпечувати північ країни водою упродовж 400 років.
Зараз сільське господарство в регіоні обмежене районами, прилеглими до річок, але науковці вірять, що нове джерело може змінити сільське господарство регіону.
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