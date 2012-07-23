У Польщі батьки залишили 2-річну доньку в аеропорту

У Польщі подружжя залишило свою 2-річну дитину в аеропорту польського Катовіце після того, як виявилося, що паспорт дівчинки втратив чинність, а самі поїхали у заплановану закордонну відпустку.

Про це повідомляє польський телеканал TVN24, зазначаючи, що правоохоронці планують притягти батьків до відповідальності.

"Важко сказати, чим керувалися батьки, але точно будемо проводити розслідування цієї справи та поговоримо з ними після їхнього повернення", - сказав місцевий поліцейський.

Батьки залишили доньку під опіку працівників аеропорту, поки за нею не приїдуть опікун і дідусь. Працівники аеропорту викликали поліцію.