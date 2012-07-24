У спекотні дні дітям треба давати вдвічі більше води, ніж завжди, навіть якщо вони не хочуть пити, каже харківський терапевт Олександр Рильцов, 37 років.

Діти до десяти років часто не відчувають спраги, але у них паморочиться в голові, болить серце. Це ознаки зневоднення. Краще поїти їх чистою водою або солодкими чаями, компотами, морсами. Дітям потрібна глюкоза, її організм виробляє з цукру. Він дуже швидко витрачає її, а власні запаси - невеликі. Коли глюкози немає, починає переробляти жири.

Через це у дітей від двох до десяти років зростає ацетон у крові. У спеку він через зневоднення може викликати блювоту. Тоді дитина не може пити, і зневоднення наростає. Малюка треба відпоювати, а якщо не допомагає — вводити глюкозу через крапельницю. Таким дітям корисно пити сік і їсти солодке.

Газовану воду пити не варто - вона гірше втамовує спрагу. Молоко — також. Аби поповнити брак води в організмі, соку треба випити уп`ятеро більше, ніж води, а молока — втричі більше.

- З немовлятами можна гуляти лише в затінку або у накритій колясці. Якщо голівка дитини нагрілася, повертайтеся додому. Інакше буде тепловий удар. З 11-ї до 17-ї давайте дітям більше рідини, зранку і ввечері - каші, м`ясо та овочі.

gazeta.ua