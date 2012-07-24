Абрикосова й чорнична дієта

Якщо ти незадоволена своєю формою або ж хочеш підготуватися до пляжу чи важливої події, то зараз найдоречніший час для дієти. Багато свіжих вітамінних фруктів і овочів перетворять твою дієту з катування на приємне існування.

Крім того, посидівши на такій літній дієті, ти збагатиш свій організм потрібним запасом вітамінів. Спробуй!

Абрикосова дієта

Ці плоди багаті вітаміном А, С, що благотворно впливає на імунну систему та зір, містять бета-каротин, що перешкоджає виникненню новоутворень, виводить із організму токсини, зміцнює серце.

Ця дієта допоможе тобі не лише схуднути, а й очистити кишечник, що безперечно благотворно позначиться на якості твоєї шкіри. І оскільки твоє травлення буде налагоджене завдяки цій дієті, скинуті кілограми не повернуться після її закінчення.

Однак ця дієта доволі калорійна, тому не розраховуй втратити більше 4 кг. Але переноситься вона теж легко.

Меню абрикосової дієти в тому, що протягом дня треба їсти лише абрикосовий суп. Приготувати його легко: з 500 гр. абрикосів вичав сік, подрібни 300 гр. кураги в блендері та змішай із соком. Розтягни цю кількість супу на весь день. Пити можна мінеральну воду й трав`яні чаї.

Строк: 2-3 дні

Вибирай плоди з яскравою оранжевою м`якоттю та різким запахом, у них найбільше каротину. Шкурку краще зняти.

Чорнична дієта

Ця смачна літня ягода - справжній Клондайк вітамінів і мікроелементів. У чорниці містяться вітаміни С, Р, що зміцнюють судини, органічні кислоти й клітковина, що покращить роботу кишечника, вітаміни групи В, які зміцнять печінку та нервову систему. Крім того, чорниця очищає кров, зміцнює зір і омолоджує організм.

Меню чорничної дієти:

Сніданок: 1 склянка кефіру + 100 гр. сиру змішай з 0,5 склянки чорниці та (за бажанням) додай ложку сметани.

Другий сніданок: змішай 0,5 склянки чорниці зі склянкою кефіру в блендері.

Обід: 100 гр. сиру змішай з 0,5 склянки чорниці та (за бажанням) додай ложку сметани.

Полуденок: 100 г йогурту змішай з 0,5 склянки чорниці.

На вечерю і перед сном повтори меню другого сніданку.

Щоб було легше переносити цю дієту, можна щоразу додавати по 1 столовій ложці висівок, вони трохи додадуть калорій, допоможуть краще почуватися.

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