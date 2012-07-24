Коли людина стає емоційним вампіром

У вас безсоння, дратівливість, апатія, а всі аналізи нормальні. Але проте в організмі згущувалася критична маса втоми від накопичених стресових ситуацій.

Різні емоції в організмі виробляють певні і постійні хімічні речовини, які підтримують патологічні біохімічні реакції. Тіло поступово звикає до них, і виникає звичка постійно одержувати такі дози емоцій. Потім це стає необхідністю, і людина перетворюється на емоційного наркомана. Виникає потреба в емоційному наркотику. Ось вам і готовий вампір.

Хвороба - це лише наслідок, причиною завжди є думка.

Китайська медицина вивчає сім емоційних чинників. І сильна, затяжна їх дія викликає хвороби, наприклад: гнів шкодить печінці, переляк і непомірна радість - серцю, смуток - легеням, обтяжливі роздуми - селезінці, а страх - ниркам.

Якщо наш розум охоплений гнівом, страхом, ненавистю, образою, то в нашому тілі під їх впливом почнуть трансформуватися отруйні і шкідливі речовини, що викликає порушення обміну речовин.

Люди, які говорять, що все погано в цьому світі, довкола хвороби і нещастя, завжди накликають на себе біду. Тому що такі внутрішні емоції матеріалізуються в несприятливі ситуації і є причиною багатьох недуг і хвороб.

Таким чином, жодне захворювання не може виявитися без негативних ідей і думок. Позбавляйтеся від них - і ви будете здорові і щасливі.

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