Груші захищають від хронічної втоми

Медичні дослідження показали, що офісним співробітникам необхідно ввести в свій раціон груші.

Цей фрукт забезпечує підтримку організму в боротьбі з такими недугами, як нервові розлади, безсоння, хронічна втома і депресія.

Груша – чудовий натуральний детоксикатор травного тракту. Це забезпечено вмістом у фрукті величезної кількості вітамінів, мікроелементів і рослинних волокон. Груша не тільки чистить організм, але і сприяє поліпшенню вашого зовнішнього вигляду, дає заряд енергії, а також в найкоротші терміни відновлює сили після виснажливої роботи або хвороби.

Неврологи радять включити груші в щоденний раціон. Вживати їх рекомендується натщесерце і запивати звичайною водою або несолодким чаєм.

До того ж, з`ясувалося, що груші піднімають настрій, а саме гарний настрій і є запорукою успішної і продуктивної роботи людини.

vsenovosti.in.ua