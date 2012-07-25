Гренландія тане надзвичайно швидко

Льодовиковий покрив Гренландії розтанув в липні набагато масштабніше, ніж це зазвичай відбувається в цьому регіоні. Про це свідчать спостереження NASA.

Подібного танення криги вчені не фіксували за три десятиліття супутникових спостережень, пише Дзеркало тижня. Лід розтанув навіть в районі дослідної станції «Самміт», найвищому і найхолоднішому місці у Гренландії. Область талого льоду становила 97% крижаного покриву, збільшившись більш ніж вдвічі всього за чотири дні. Швидкість і масштаби танення цього року здивували вчених, які назвали його «надзвичайним». Минулого тижня супутникові знімки NASA продемонстрували, що від одного з найбільших льодовиків Гренландії відколовся айсберг розміром вдвічі більше Манхеттена.