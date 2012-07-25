У горах Франції розбився вертоліт, загинули 5 осіб
19:33, 25 липня 2012Зарубіжні новини
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На дуже крутому схилі
На південному сході Франції сьогодні розбився вертоліт, загинули п`ятеро осіб.
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Франс Прес.
Трагедія сталася о 13.40 за місцевим часом в ущелині Вердон (департамент Альпи Верхнього Провансу). За словами представника місцевої префектури, загинули п`ятеро осіб.
За даними рятувальників, вертоліт розбився на дуже крутому схилі, доступ до місця аварії вкрай ускладнений. На місце направлено команди альпіністів.
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