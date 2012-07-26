10 найкорисніших продуктів

Якщо ти замислюєшся що б такого з`їсти, щоб це було поживно і ситно, енергетично і не шкодило фігурі ось тобі список найкорисніших у всіх сенсах продуктів.

Його склав дієтолог Девід Грот, відповідно до свого дослідження та аналізу. Кожен з цих 10 продуктів містить велику кількість вітамінів, мінералів, корисних жирів, клітковини і білка, і мінімальну кількість калорій.

Квасоля - 200 ккал в порції

Поживні речовини: фолієва кислота, вітамін В1, магній, клітковина, залізо і калій.

Йогурт або Кефір - 140 ккал у склянці

Поживні речовини: пантотенова кислота, вітамін В2 або рибофлавін, кальцій, фосфор, калій і йод.

Печінка яловича - 137 ккал в 100 г

Поживні речовини: залізо, вітамін А, біотин, холін, вітамін В12, вітамін В3 або ніацин, вітамін B6, хром, мідь і фосфор.

Лосось - 157 ккал в 100 г

Поживні речовини: біотин, вітамін В12, вітамін В3 або ніацин, вітамін В6, вітамін D, калій, омега-3 жирні кислоти і холін.

Омари - 65 ккал в 100 г

Поживні речовини: пантотенова кислота, мідь, селен і цинк.

Соєві боби - 150 ккал в порції

Поживні речовини: вітамін В1, вітамін В2, залізо, магній, фосфор, нерозчинні і розчинні волокна, омега-3 жирні кислоти, поліненасичених жири і білки.

Устриці - 85 ккал в 100 г

Поживні речовини: вітамін В12, мідь, залізо, селен і цинк.

Шпинат - 14 ккал в порції

Поживні речовини: фолієва кислота, вітамін D, вітамін К, кальцій, залізо, магній і марганець.

Гриби -15 ккал в порції

Поживні речовини: біотин, вітамін В2, мідь, хром і пантотенова кислота.

Свинина - 196 ккал в 100 г

Поживні речовини: біотин, холін, вітамін В3 або ніацин, вітамін В6, вітамін В1 і цинк.

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