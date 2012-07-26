11-річний хлопець сам і без квитка прилетів з Манчестера до Риму
09:38, 26 липня 2012Зарубіжні новини
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Кілька людей вже звільнено
Одинадцятирічний хлопець сам без паспорту та квитка зміг вчора сісти на літак в аеропорту Манчестера та прилетіти до Риму, повідомляє польський телеканал TVN24.
Дитину затримали одразу після того, як літак приземлився в Італії та відправили назад до Великої Британії.
"До випадку з хлопцем поставилися дуже серйозно, а керівництво аеропорту й авіакомпанії Jet2.com розпочали розслідування інциденту. Кілька осіб відсторонено від виконання обов`язків", - повідомляє польський телеканал.
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