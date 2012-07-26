Прості способи лікування отруєнь

Перш за все, необхідно зробити промивання шлунку. Для цього потрібно дати випити хворому декілька склянок трохи солоної води і викликати блювоту. Цю процедуру потрібно повторити кілька разів. Після цього дати хворому проносне і поставити глибоку клізму. З пігулок, перш за все, допомагає активоване вугілля, якщо ж таких ліків не виявилось, те можна дати звичайний, з печі, бажано березовий.

Якщо отруєння настало давно, то отрути могли проникнути в тканини нирок, тому їх теж потрібно очистити. Для цього застосовується гаряча грілка на ниркову ділянку.

Якщо хтось мав необережність отруїтися метиловим спиртом, то йому терміново потрібний, як не дивно, етиловий. Дуже дієвим вважається наступний народний засіб. У звичайну горілку кладеться багато солі і цей розчин п`ється. Вважається, що ефект буде великим, якщо горілку закушувати свіжими апельсинами або мандаринами. Пам`ятайте, що якщо відбулося отруєння кислотами, то хворому необхідні луги і навпаки. Так само можна накласти на живіт хворого пов`язку, змочену в сольовому розчині. Пов`язку тримати до повного її висихання, при необхідності повторити процедуру.

Якщо отрута потрапила в організм не так давно, то необхідно запобігти її проникненню в кров. Для цього потрібно дати хворому такі речовини, які змастять шлунок зсередини. Це може бути яєчний білок, молоко, кисіль, соняшникова або оливкова олія.

Ще одним засобом є насіння кропу. Його потрібно запарити в гарячій воді, настояти хвилин 30-40 і прийняти всередину. У цей розчин можна додати ложку натурального бджолиного меду.

Добре допомагають при отруєннях заварені в кип`ятку кірки лимона або апельсина.

Звичайні кірки подрібнити, залити кип`ятком, настояти і пити впродовж декількох днів.

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