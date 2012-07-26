Який біль не можна ігнорувати
Сильний головний біль...
Дуже часто ми не звертаємо уваги на біль. Але лікарі попереджають, що бувають випадки, коли на біль потрібно реагувати, не втрачаючи часу, інакше це може сильно нашкодити вашому здоров`ю.
1. Сильний головний біль. Якщо голова захворіла так сильно, як ніколи – це ознака аневризми судин мозку. Негайно викликайте швидку допомогу.
2. Пульсуючий біль в зубі. Сильно болить і пульсує зуб? У вас пошкодження зубного нерва. Скоріше йдіть до стоматолога, поки інфекція не розповсюдилася далі.
3. Різкий біль в животі справа. Це перша ознака апендициту, або кісти яєчника у жінок. І у першому, і в другому випадку вам необхідне термінове хірургічне втручання.
4. Біль і відчуття тяжкості в грудях. Якщо ви відчуваєте печію і здавлену у ділянці грудей, терміново проконсультуйтеся з кардіологом. Ці ознаки свідчать про проблеми з серцем, і можуть закінчитися нападом.
5. Біль в спині, який супроводжується коленням в пальцях ніг. Це ознаки зсуву хребетного диска. Вам потрібна консультація ортопеда.