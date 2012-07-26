Слуги-дегустатори перевіряють їжу для Путіна щодо отрути

Кухар, який раніше працював у президента Росії Володимира Путіна, стверджує, що той доручає кваліфікованим дегустаторам перевіряти кожне блюдо на наявність отрути.

Про це розповів засновник елітарної асоціації кухарів Жіль Брагар, повідомляє «Українська правда» з посиланням на The Daily Mail.

«Володимир Путін велить перевіряти всі страви на наявність отрути кваліфікованим спеціалістам, які гарантують, що блюдо безпечне», - пише британська газета.

«Слуги-дегустатори існують дотепер, але тільки в Кремлі: там лікар разом з кухарем перевіряє кожну страву», - стверджує Ж.Брагар.

За словами кухаря, американські президенти теж часто просять «перевірити на безпеку» їхню їжу. Зокрема, Джордж Буш під час поїздки у Лондон доручав двом колишнім агентам ФБР знімати проби з усіх блюд, які йому подавали.