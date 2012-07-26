Частина льодів Антарктиди "стікають" у давній розлом

Учені виявили, що льоди Східної Антарктиди "стікають" у давню рифтову долину завбільшки з Великий каньйон у Каліфорнії.

Як повідомляє «РІА Новости», учені з Абердинського університету (Шотландія) і Британського національного центру з вивчення Антарктики (BAS) виявили рифтову долину завглибшки близько 1,6 км під рухомим льодовиком Ферринго, у віддаленій місцевості, яку донині лише раз відвідували люди.

Дослідники виявили розлом, застосувавши систему радарів, які "бачать" крізь лід, на маршруті загальною довжиною близько 2,5 тисяч км, йдеться у статті, опублікованій в журналі Nature.

"Ми побачили під кригою велику долину... Якщо уявити собі рельєф цієї місцевості без криги, долина виглядала б приблизно як Великий каньйон у Каліфорнії - приблизно такого ж розміру. Проте поверхня над розломом абсолютно пласка, без допомоги радарів нічого неможливо було б виявити", - вважає керівник дослідження, співробітник Абердинського університету Роберт Бінгем.

Льодовий щит Східної Антарктики втрачає свої льоди швидше, ніж інші ділянки материка, деякі льодовики - серед яких і льодовик Ферринго - щорічно зменшуються більш як на метр. Зіставивши розташування розлому із супутниковими даними із зменшення товщини льодового щита за останні 20 років, учені дійшли висновку, що великі обсяги льоду "стікають" в гігантське міжгір`я.

"Щоб пояснити велику швидкість втрати льоду, нам потрібні були дані про те, що розташовано під льодовиками", - додав Р.Бінгем.

Експерти переконані, що цей каньйон - не єдиний. На думку учених, у майбутньому підлідний рельєф Антарктики може прискорити танення льодів на континенті.

"Виявлений нами рифт - частина великої системи давніх розломів, повністю схованої під льодом, - про неї нам поки що майже нічого не відомо... Ясно, що коли танення льодів продовжуватиметься, в якийсь момент ці долини спричинять швидкий відступ льодовиків усередину континенту, лід потече ними в море, як річками", - вважає співавтор дослідження, співробітник BAS Фаусто Ферраччіолі.