"Кеплер" виявив систему планет, подібну Сонячній

Астрономи встановили, що в системі Кеплер-30 три виявлені екзопланети і зірка обертаються в одній площині - так само, як це відбувається в Сонячній системі. Роботу опубліковано в журналі Nature, стисло зміст роботи переказує ScienceNow.

Зірка Кеплер-30а за розміром нагадує Сонце, передає Лента.ру. За допомогою орбітального телескопа "Кеплер" астрономам вдалося виявити три екзопланети, що обертаються навколо неї. Одна з них має діаметр у 4, а дві інші – понад у 10 разів більший за діаметр Землі. Період їх обертання становить 29, 60 і 143 дні відповідно.

Астрономи показали, що всі виявлені екзопланети обертаються в одній площині і вісь їх обертання майже співпадає з віссю обертання самої зірки. Відкриття вдалося зробити завдяки спостереженням за великими плямами на поверхні зірки. Обертаючись разом із зіркою, вони зменшують її свічення кожні 16 днів. Учені виявили, що положення всіх трьох планет часто співпадає з положенням зоряних плям. Оскільки розмір плям значно менший розміру самої зірки, то такий збіг означає, що нахил орбіт планет майже не відрізняється.

Збіг площин орбіт планет досі був унікальним для Сонячної системи. Він є головним свідченням утворення планет з протопланетного диска. Крім того, збіг площин орбіт свідчить про те, що планети системи не зазначали сильних гравітаційних дій ззовні. Виявлення у екзопланет плоских орбіт має значення для розуміння поширеності в Галактиці систем, подібних нашій.

Пошук екзопланет "Кеплером" засновано на фіксації періодичності проходження планет між зіркою і телескопом і аналізі цих даних.

lenta.ru