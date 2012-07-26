Учені в США знайшли можливий спосіб боротьби із ВІЛ

Американські вчені заявили, що вони зробили перший крок на шляху до розробки ліків від ВІЛ - вірусу, який може призвести до захворювання на СНІД.

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Зазначається, що ВІЛ знаходиться в латентному стані багато років, що робить його досить важковиліковним. Як заявляють учені в статті в журналі Nature, вони знайшли можливість штучним чином вивести вірус зі сплячого стану, використовуючи ліки від раку. Вірус, що "активувався", потім намагалися лікувати традиційними ліками, що уповільнюють розвиток вірусів.

У восьми випадках ВІЛ вдалося повністю перемогти. Проте для завершення розробки необхідних ліків буде потрібно ще декілька років досліджень.

У світі налічується понад 30 мільйонів людей із ВІЛ.

Як повідомляв УНІАН, за словами секретаря Ради національної безпеки та оборони України Андрія Клюєва, за останні 25 років від СНІД померли майже 25 тисяч українських громадян.

bbc.co.uk