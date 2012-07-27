Як схуднути на кавуновій дієті?

Кавунова дієта - це досить жорстка дієта, тому що вона належить до числа моно-дієт. Тобто, в їжу можна вживати тільки один продукт - кавун.

Кількість споживання кавуна легко розрахувати. Ти повинна з`їдати 1 кг м`якоті на 10 кг твоєї ваги. Тобто, якщо ти важиш 60 кг, то за день можеш з`їдати 6 кг кавуна. Погодься, відчуття ситості буде наявне.

Нічого, крім кавуна, тобі їсти не дозволяється. Навіть у малих кількостях. Ти можеш їсти кавун у будь-який час, але нічого, крім нього!

Пити можна тільки просту воду (не можна пити газовану воду) або трав`яний чай. Вживання алкоголю також має бути виключено.

Суть цієї дієти в тому, що ти стрімко втрачаєш вагу за рахунок виведення зайвої рідини з організму.

Кавун здатний чинити на організм сильну сечогінну дію, й тому за рахунок цього з організму виводяться зайві водно-сольові відкладення, які, до речі, нерідко і є причиною зайвих кілограмів.

Оскільки ця дієта належить до досить жорстких, більше ніж 5-10 днів на ній сидіти в жодному разі не можна. Більше того, якщо ти відчуєш різке погіршення самопочуття, то варто негайно припинити кавунову дієту.

Найважливіші переваги кавунової дієти - це її досить легка переносимість та ефективність. За умови, що ти любиш кавуни, ти втрачатимеш зайві кіло стрімко й без виснажливого голоду.

Однак дуже важливе протипоказання - це проблеми з нирками. Її застосування неможливе при захворюваннях нирок і сечостатевої системи - камені в нирках, пієлонефрити, діабетичні розлади. Адже саме на нирки лягає весь тягар очищення організму від шлаків у період дієти.

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