Найщасливіші професії
Священики, пожежники...
Як ви ставитеся до своєї роботи? Багато хто ставиться до неї не тільки як до засобу заробітку грошей, але ще і як до засобу, який допомагає проявити талант і показати себе.
Учені зі США провели дослідження і дізналися, що найщасливіші ті професії, в яких людям потрібно проявляти турботу про інших, а також ті, в яких можна проявити свої здібності до творчості і винахідливості.
Оскільки робота займає значне місце в нашому житті, задоволеність родом своїх занять важливий компонент благополуччя.
В результаті досліджень, які проходили в Чікаго, вдалося дізнатися список найбільш щасливих професій. А ось і він:
1. Священнослужителі
2. Пожежники
3. Фізіотерапевти
4. Письменники
5. Викладачі спецшкіл
6. Вчителі
7. Художники
8. Психологи
9. Агенти з продажу фінансових послуг
10. Оператори інженерних систем
Як бачите, ці професії не особливо прибуткові в матеріальному плані, зате приносять людям відчуття задоволеності життям.