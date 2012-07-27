Найщасливіші професії

Як ви ставитеся до своєї роботи? Багато хто ставиться до неї не тільки як до засобу заробітку грошей, але ще і як до засобу, який допомагає проявити талант і показати себе.

Учені зі США провели дослідження і дізналися, що найщасливіші ті професії, в яких людям потрібно проявляти турботу про інших, а також ті, в яких можна проявити свої здібності до творчості і винахідливості.

Оскільки робота займає значне місце в нашому житті, задоволеність родом своїх занять важливий компонент благополуччя.

В результаті досліджень, які проходили в Чікаго, вдалося дізнатися список найбільш щасливих професій. А ось і він:

1. Священнослужителі

2. Пожежники

3. Фізіотерапевти

4. Письменники

5. Викладачі спецшкіл

6. Вчителі

7. Художники

8. Психологи

9. Агенти з продажу фінансових послуг

10. Оператори інженерних систем

Як бачите, ці професії не особливо прибуткові в матеріальному плані, зате приносять людям відчуття задоволеності життям.

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