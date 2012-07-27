Нові ліки за два тижні знищують бактерії туберкульозу

У Вашингтоні під час конференції з протидії СНІДу презентували нові ліки проти туберкульозу.

Як повідомляє Радіо «Свобода», автори дослідження, опублікованого цього тижня у журналі Lancet, повідомили, що специфічна комбінація з трьох лікарських засобів здатна за два тижні знищити бактерії туберкульозу.

Один із учасників вашингтонської конференції, доктор Мел Шпігельман наголосив, що нині хворі на СНІД найчастіше помирають саме від туберкульозу і що боротьба зі СНІДом неможлива без роботи з протидії туберкульозу.

Раніше директор агентства з проблем СНІДу ООН Мішель Сідібе заявив, що коштів, які країни світу виділяють на боротьбу зі СНІДом, не вистачає. За його словами, для повного фінансування програм боротьби з недугою не вистачає 7 млрд доларів.