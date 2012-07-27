Від солоної їжі - камені в нирках
11:07, 27 липня 2012Зарубіжні новини
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І виснажуються кістки
Виявляється, молекула, яка контролює пересування натрію в організмі, безпосередньо пов`язана з пересуванням по ньому кальцію. Тому, якщо у людини в організмі дуже багато натрію, він разом з кальцієм виводиться з сечею. А це викликає виснаження кісткової тканини.
Під час дослідження фахівці вивчили клітини нирок мишей. Як тільки у них прибирали молекулу, яка контролює кальцій і натрій, клітини тут же починали втрачати здатність утримувати кальцій.
Як використовувати своє відкриття, учені поки не знають. Але попереджають, що надмірне споживання солі – ризик заробити камені в нирках. І разом з тим, виведення кальцію може викликати виснаження кісток.
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