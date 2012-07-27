Від солоної їжі - камені в нирках

Виявляється, молекула, яка контролює пересування натрію в організмі, безпосередньо пов`язана з пересуванням по ньому кальцію. Тому, якщо у людини в організмі дуже багато натрію, він разом з кальцієм виводиться з сечею. А це викликає виснаження кісткової тканини.

Під час дослідження фахівці вивчили клітини нирок мишей. Як тільки у них прибирали молекулу, яка контролює кальцій і натрій, клітини тут же починали втрачати здатність утримувати кальцій.

Як використовувати своє відкриття, учені поки не знають. Але попереджають, що надмірне споживання солі – ризик заробити камені в нирках. І разом з тим, виведення кальцію може викликати виснаження кісток.

medicinform.net