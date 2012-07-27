Палите? Ви можете втратити зір!

Курці ризикують повністю втратити зір. До таких висновків прийшли австралійські дослідники.

Вони протягом десяти років стежили за змінами в здоров`ї 2500 осіб у віці від 49 років, половина з яких була завзятими курцями. Виявилось, що люди, які знаходяться під впливом нікотину, в чотири рази частіше втрачали свій зір через різні захворювання сітківки ока.

Учені пояснили, що макулярна дистрофія виникає у курців на 5 років раніше, ніж у некурящих людей того ж віку. До речі, ризик сліпоти є і у тих, хто подолав нікотинову залежність.

likar.info