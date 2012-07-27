Ожиріння поборе сік граната

Ученими з Університету Едінбургу (Шотландія) було виявлено ще одну надзвичайно корисну властивість соку граната.

Як виявилось, цей дивовижний продукт має здатність знижувати в крові кількість жирних кислот, які і є основною причиною зайвих жирових відкладень у ділянці живота.

Щоб довести це, ученими був проведений експеримент, в якому брали участь 24 жінки і чоловік. Цими людьми протягом одного місяця в день випивалося по половині літра соку.

В результаті експерименту було встановлено, що у близько половини добровольців була низька схильність до розвитку жирових «відкладень» у ділянці живота, а більш ніж у 90 відсотків випробовуваних істотно знизився кров`яний тиск, що у свою чергу зменшує ризик нападів захворювань серця, інсульту і захворювань нирок, передає ІА «Казах-Зерно».

Звідси випливає одне, якщо є непереборне бажання за короткий проміжок часу скинути п`ять-шість кілограмів зайвої ваги без збитку своєму здоров`ю - включіть в щоденний раціон 400-500 міліграм гранатового соку. Правда, тут існує застереження для людей, страждаючих гастритом, - гранатовий сік слід розбавляти кип`яченою або мінеральною водою, в пропорції один до одного.

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