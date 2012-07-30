Біля узбережжя Гватемали і Мексики стався землетрус
08:56, 30 липня 2012Зарубіжні новини
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Епіцентр знаходився під водою
Вчора вранці біля узбережжя Гватемали і Мексики стався землетрус магнітудою 6,0.
Як передає lenta.ru, про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.
Підземні поштовхи були зафіксовані близько 6-ї ранку за місцевим часом. Епіцентр землетрусу знаходився під водою - за 26 кілометрів від гватемальського міста Окос і менш ніж за 30 кілометрів від мексиканського міста Сучьяте.
Вогнище землетрусу було на глибині понад 35 кілометрів.
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