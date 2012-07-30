Вчора вранці біля узбережжя Гватемали і Мексики стався землетрус магнітудою 6,0.

Як передає lenta.ru, про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.

Підземні поштовхи були зафіксовані близько 6-ї ранку за місцевим часом. Епіцентр землетрусу знаходився під водою - за 26 кілометрів від гватемальського міста Окос і менш ніж за 30 кілометрів від мексиканського міста Сучьяте.

Вогнище землетрусу було на глибині понад 35 кілометрів.