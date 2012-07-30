Вправи для "осиної талії"

Нещодавно вчені відповідально заявили, що найбільш привабливими є жінки з фігурою у формі пісочного годинника і досконалої осиною талією. Саме талія - це те, що в образі жінки чоловіки помічають швидше, ніж все інше. Класична жіноча фігура у вигляді пісочного годинника є, на думку дослідників, важливішим фактором, що впливає на привабливість, ніж розмір грудей або краса обличчя.

Найбажанішою пропорцією талії до стегон вважається 0,7 - тобто об`єм талії становить 70% ширини стегон. Крім того, вчені вважають, що чим менше сантиметрів має талія в порівнянні з стегнами, тим здоровіша жінка. Саме тому осина талія - ідеал жіночої фігури, про який мріє кожна з нас.

Вправи для талії

1. Хула хуп для схуднення - приємна і дуже ефективна вправа. Ви можете виконувати її і вдома, і за його межами. Обертання обруча навколо талії зміцнює м`язи черевного преса і сприяє схудненню цій області.

2. Ляжте на спину. Руки треба прибрати, щоб вони не "допомагали" робити дану вправу. Ноги зігніть в колінних суглобах. Ліву ногу поставте над правою. Піднімаючи свій корпус, повертайтеся вправо (якомога довше). Після - потрібно повернутися в попереднє положення. Змініть сторону повороту і ноги. Потрібно зробити, кожною ногою, по дев`ять поворотів.

3. Ноги (в схрещеному положенні) піднімайте вгору. А одна частина тулуба (верхня) повинна бути на підлозі. Підтримуючи спину долонями, залиште руки, впираються ліктями об підлогу. Ноги потрібно піднімати настільки високо, наскільки це є можливим.

4. Спортивна ходьба - не гірше будь-якої вправи. Займайтеся нею сорок хвилин на добу і результат не буде довго від вас "ховатися".

5. Придбайте в спортивному магазині диск здоров`я. Стійте на диску, тримаючи ноги в трохи зігнутому положенні. Руки нехай будуть розведені в сторони. Тепер "скручуйте" тулуб, в різні боки, по черзі. "Скручування" повинно тривати п`ять хвилин.

6. Поклавши руки за голову, розташуєтеся на спині. Починайте кататися по підлозі, спершу - то в один бік, потім в інший. Вправу необхідно повторювати чотири рази.

7. Лежіть на спині, тримаючи на потилиці кисті рук. На рахунок "раз - два" підніміть плечі і голову. Замріть в такому положенні протягом п`яти секунд. На рахунок "три - чотири" поверніться у своє початкове положення.

8. Піднявши вгору ноги (в положенні прямо) лежіть на спині. Щоб легше було тримати підняті ноги, спирайтеся на передпліччя. На рахунок від одного до восьми, і на рахунок від дев`яти до п`ятнадцяти, рухайте ногами, немов їдете на велосипеді.

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