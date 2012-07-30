У Польщі потяг зіткнувся з мікроавтобусом з українцями

Приміський потяг врізався в мікроавтобус на нерегульованому залізничному переїзді в центральній Польщі, біля міста Лодзь. В результаті аварії загинули вісім чоловік і двоє поранені.

Як повідомляє Українська служба Польського радіо, зіткнення мікроавтобуса із потягом сталося на переїзді без шлагбаума о 6:00 ранку біля містечка Братошевіце.

Автобус із робітниками однієї компанії врізався в потяг Лович–Лодзь. Усі постраждалі були пасажирами мікроавтобуса. За попередніми даними, водій не зупинився на переїзді, незважаючи на знак «STOP».

У лікарні знаходяться дві жінки, що отримали поранення в результаті аварії. Одна з них – у тяжкому стані. Життя другої – у безпеці, відомо, що вона громадянка України. Поки не встановлено, чи інші жертви є її співвітчизниками. На місце події виїхав консул України в Польщі.

Водночас, як повідомляє PAP, у лікарню доставлені чоловік і жінка. Серед загиблих – шестеро жінок і двоє чоловіків.

Також повідомляється, що мікроавтобус, що потрапив в аварію, був розрахований на шістьох, але в ньому їхало 10 чоловік. У автомобілі знаходилися робочі місцевого сільгосппідприємства, припускає поліція.

За попередніми даними, більшість пасажирів автобуса були громадянами України.

Потяг їхав з швидкістю близько 30-40 км/ч. Автобус був майже повністю знищено. Потяг зупинився через кілька сотень метрів після переїзду.