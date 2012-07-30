У польській лікарні померла одна з жертв сьогоднішньої аварії

У лікарні померла одна з двох жінок, травмованих під час сьогоднішньої аварії поблизу польського міста Лодзь.

Про це кореспондента УНІАН повідомила прес-секретар поліції Лодзького воєводства, на території якого сталася ДТП, Йоанна Концка.

Вона зазначила, що внаслідок аварії на місці загинуло 8 осіб, більшість з яких є громадянами України, а двоє жінок були доставлені до лікарні.

"На жаль, ми отримали інформацію, що одна із жінок, котра була доставлена до лікарні, померла", - сказала співрозмовник агентства.

Вона додала, що життю ще однієї пораненої, 21-річній громадянці України, нічого не загрожує.

Прес-секретар не уточнила, скільки українців загинуло в цьому ДТП, зазначивши, що слідчі ще продовжують ідентифікацію тіл.

Вона також додала, що аварія забрала життя шести жінок та трьох чоловіків віком від близько 20 до 50 років.

За даними видання Gazeta Wyborcza, українці приїхали до Польщі працювати на фабриці з переробки фруктів у Жєваніцах, що належить компанії Rolfoods.

"За нашими даними, усі особи, в тому числі, водій були з України", - написала газета.

Видання зазначило, що українці приїхали до Польщі у липні та мали повернутися додому 25 серпня.

Газета також зауважила, що на залізничному переїзді, де сталася аварія, тиждень тому автомобіль зіткнувся з поїздом, однак тоді обійшлося без людських жертв.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними поліції, водій мікроавтобуса проігнорував заборонний сигнал світлофора та в`їхав на залізничну колію, якою рухався поїзд.