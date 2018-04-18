Звички для збереження ідеальної ваги

1. Прагніть раніше вечеряти. Згідно з дослідженням, більше всього тілесного жиру у тих людей, хто вживає велику частину калорій після восьми вечора. Їсти треба не пізніше, ніж за три години до сну.

2. Не уникайте вагів. Згідно з статистикою, люди, що худнуть, щодня стають на ваги, і скидають вагу удвічі ефективніше, ніж ті, хто рідко зважується.

3. Харчуйтеся простою і звичною їжею. Перевірено – люди, що постійно урізноманітнюють свій раціон кулінарними новинками, їдять більше тих, чий раціон простий і навіть нудний.

4. Балуйте себе. Щодня дозволяйте собі невеликий десерт – це допоможе запобігти зривам.

5. Знайдіть в інтернеті спеціалізований форум і час від часу на нього заходьте. Це підсилить ваш інтерес до підтримки ваги.

6. Ніколи не пропускайте сніданок, оскільки це в 4,5 разу збільшує ризик розвитку ожиріння.

7. Перекушуйте, щоб прискорити темп схуднення. Особливо ефективні несолодкі перекушування (зокрема білкові).

8. Пийте воду. Щоб врятуватися від переїдання, випивайте перед їжею 1-2 скл. води.

9. Не харчуйтеся комплексними обідами. У ресторанах і кафе завжди замовляйте окремі страви, а не повний «комплект». Так ви одержите менше калорій.

10. Вибирайте цілісні злаки. Цільнозерновий хліб набагато корисніший за хліб з рафінованого борошна. 11. Більше перцю. Не дивлячись на поширену думку, капсаїцин, який міститься в перці чілі, насичує організм, пригнічує апетит і стимулює обмін речовин.

12. Спіть не менш як 6-8 годин на добу, оскільки недосипання збільшує апетит.

13. Обмежте себе від стресів. Стреси примушують організм виробляти кортизол, сприяючи скупченню абдомінального жиру. Усунути наслідки стресу можна за допомогою йоги, наприклад.

14. Рідше використовуйте ліфт і транспорт. Це позбавить від додаткових калорій.

15. Ретельно пережовуйте їжу, щоб швидше насититися.

16. Після їжі виходьте прогулятися. Фізична активність після їди запобігає збільшенню рівня цукру і відкладенню жиру.

17. Завжди майте під рукою корисні продукти. Це захистить вас від перекушувань шоколадками, чіпсами і т.п.

18. Радійте життю. 15 хвилин сміху спалюють 10-40 калорій.

19. Вживайте більше білкової їжі. Якщо збільшити вміст білкової їжі в раціоні до 30%, то сумарна кількість калорій в денному раціоні скоротиться приблизно на 450.

20. Не відволікайтеся, коли їсте. На обіді приберіть ноутбук, айпод, смартфон і інші подібні речі подалі, і дозвольте собі насолодитися їжею.

natural-medicine.ru