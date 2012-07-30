Імовірно, що усі жертви ДТП у Польщі - українські заробітчани

Польські правоохоронці не виключають, що усі жертви сьогоднішнього зіткнення потягу з мікроавтобусом у Лодзькому воєводстві є громадянами України.

Про це кореспонденту УНІАН сказав співробітник поліції, котрий перебуває на місці аварії.

"Підозрюємо, що усі жертви є громадянами України, але не можемо цього підтвердити, доки не буде проведена ідентифікація тіл", - сказав він.

Співрозмовник агентства зауважив, що слідчі продовжують працювати на місці аварії, додавши, що не усі жертви ДТП мали при собі документи. Прес-секретар поліції Лодзького воєводства Йоанна Концка повідомила, що остаточно ідентифікувати жертв аварії можна буде після впізнання їх близькими. "Це може тривати навіть кілька днів", - сказала вона. Й.Концка зауважила, що мікроавтобус, у якому їхали українці, був зареєстрований у Польщі.

Як повідомляв УНІАН, раніше польська поліція повідомляла, що більшість жертв сьогоднішнього ДТП, внаслідок якого загинуло 9 із 10 пасажирів мікроавтобуса, є громадянами України. За даними правоохоронців, українці приїхали до Польщі працювати на сезонних роботах.