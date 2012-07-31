Кавун знижує артеріальний тиск

Кавун допомагає нормалізувати кров`яний тиск, довели американські учені з Університету Флоріди.

У дослідженні брали участь 40 добровольців з підвищеним тиском, середній вік яких 58 років. В ході 6-тижневого експерименту частина з них приймала кавуновий концентрований екстракт, а частина – плацебо. Подальше спостереження за учасниками протягом 2-х тижнів показало, що в групі, що приймала кавуновий екстракт, зафіксовано зниження верхнього значення кров`яного тиску на 11,5 – 15,1 пунктів, а нижнего – на 7,6-7,8 пунктів, в порівнянні з тими, хто приймав плацебо.

Зниження тиску відбувається за рахунок вмісту в кавуні амінокислот аргініну і цитруліну, пояснили експерти.

likar.info