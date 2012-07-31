Кавун знижує артеріальний тиск
09:37, 31 липня 2012Зарубіжні новини
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Аргінін і цитрулін
Кавун допомагає нормалізувати кров`яний тиск, довели американські учені з Університету Флоріди.
У дослідженні брали участь 40 добровольців з підвищеним тиском, середній вік яких 58 років. В ході 6-тижневого експерименту частина з них приймала кавуновий концентрований екстракт, а частина – плацебо. Подальше спостереження за учасниками протягом 2-х тижнів показало, що в групі, що приймала кавуновий екстракт, зафіксовано зниження верхнього значення кров`яного тиску на 11,5 – 15,1 пунктів, а нижнего – на 7,6-7,8 пунктів, в порівнянні з тими, хто приймав плацебо.
Зниження тиску відбувається за рахунок вмісту в кавуні амінокислот аргініну і цитруліну, пояснили експерти.
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