Мигдаль допоможе в боротьбі із зайвою вагою

Дослідники вважають, що якщо ви включите в свій раціон мигдаль, то зможете понизити рівень холестерину.

Вони провели дослідження, в якому взяли участь 123 людини з надмірною вагою. Півтора роки одна група харчувалася по дієті з миндалем. Друга – по дієті без горіхів. Після завершення дослідження, у тих, хто вживав мигдаль, показник холестерину був набагато нижчий, ніж в другій групі.

Учені говорять, що мигдаль містить багато антиоксидантів, які виводять вільних радикалів з організму. Таким чином, у нас не руйнуються клітини, а організм не старішає.

medicinform.net