Місяць народження впливає на тривалість життя

Час народження людини впливає на тривалість її життя, виявили учені зі США.

Фахівці з проблем старіння і довгожительства з університету Чікаго вивчили взаємозв`язок між місяцем народження і тривалістю життя на прикладі 1574 осіб, що народилися в період 1880-1895 рр. і прожили більш як 100 років. Виявилося, що більшість довгожителів з`явилися на світ восени. Серед тих, хто народився в березні, травні і липні, довгожителів було менш як на 40%.

Учені вважають, що умови раннього періоду життя програмують процес старіння. Ймовірно, харчування майбутньої матері під час вагітності впливає на механізм відновлення ДНК і стабільність клітинних мембран майбутньої дитини. Іншими чинниками можуть бути температура навколишнього середовища під час зачаття і пологів, сезонні коливання частоти застудних захворювань.

umj.com.ua