Уміти пробачати корисно для серця

Уміння прощати захищає людину від сплесків артеріального тиску і знижує ризик гіпертонії, серцевого нападу і інсульту. Про це заявили вчені з Університету Каліфорнії в Сан-Дієго за підсумками нового дослідження.

У дослідженні брали участь більш як 200 добровольців, яких попросили кілька разів пригадати ситуації, коли вони відчували себе ображеними на свого друга. Половину учасників попросили пригадати випадок, коли вони пробачили образу. Спеціальні прилади фіксували кров`яний тиск і серцевий ритм учасників.

Експеримент показав, що у добровольців, які пригадали образу, яку не змогли пробачити, відмічено найбільше підвищення артеріального тиску.

Прощення образ може бути ефективним методом профілактики ризику гіпертонії, сказали дослідники.

likar.info