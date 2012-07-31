У Польщі ідентифікували останню жертву вчорашнього ДТП

У Польщі попередньо ідентифікували особи усіх дев`яти жертв вчорашнього зіткнення поїзда з мікроавтобусом, яке сталося на нерегульованому переїзді у Лодзькому воєводстві у центральній частині країни.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар Окружної прокуратури у Лодзі, котра розслідує зазначену справу, Кшиштоф Копаня.

Він відзначив, що останню жертву аварії вдалося розпізнати завдяки документам та допомозі знайомого, котрий працював із загиблими.

Співрозмовник агентства також повідомив, що слідчі ідентифікували тіло водія мікроавтобуса, котрим виявився 30-річний чоловік.

"Експерти ідентифікували водія на підставі травм, характерних для тих, хто керує авто, під час ДТП", - сказав він.

Представник прокуратури сказав, що слідчі перевірять наявність алкоголю в крові водія, зауваживши, що результати будуть відомі "від кількох до понад 10 днів".

Прес-секретар зауважив, що машиніст потягу, котрий в`їхав в мікроавтобус, був тверезим та повідомив, що машина в`їхала на переїзд в останній момент.

"Ми не хочемо робити жодних поспішних висновків, а ретельно аналізуємо зібрані матеріали справи, котрі дозволять з`ясувати причину аварії", - сказав він.

К.Копаня додав, що прокуратура передала дані загиблих консульству України у Варшаві, котре має повідомити про трагедію родичів жертв.

Як повідомляв УНІАН, польська прокуратура сьогодні вранці повідомила про попередню ідентифікацію 8-ми жертв вчорашньої аварії, зауваживши, що у випадку одного чоловіка, тіло якого сильно постраждало, може бути необхідний аналіз DNA.

Вчорашнє ДТП забрало життя 6 жінок та 3 чоловіків, більшість з яких віком від 21 до 30 років. Аварію вдалося пережити одній 21-річній дівчині, котра, за даними лікарів, перебуває у тяжкому, але стабільному стані.

За попередніми даними польських правоохоронців, причиною аварії стало те, що водій мікроавтобуса не зупинився перед знаком STOP та в`їхав під поїзд, котрий рухався із швидкістю близько 80 кілометрів на годину.