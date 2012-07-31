Стан постраждалої у ДТП у Польщі українки поліпшився

Стан постраждалої у вчорашній дорожньо-транспортній пригоді громадянки України у Польщі сьогодні дещо покращився, але остаточні висновки про шанси її видужання можна буде зробити завтра.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив заступник директора лікарні у Згєжу, де перебуває українка, Томаш Олендзький.

"Вчора я був дуже обережний, сьогодні я можу бути менш обережний та сказати, що вона почуває себе порівняно добре", - сказав він.

Співрозмовник агентства сказав, що "на щастя" для постраждалої виявилося, що у неї немає ознак можливої кровотечі до мозку, що дасть змогу уникнути проведення нейрохірургічної операції.

Водночас він відзначив, що не можна однозначно стверджувати, що українка почуває себе краще, оскільки зараз їй роблять іншу операцію.

"Це дуже серйозний випадок, вона мусить психічно отямитися, а це не буде справа одного чи двох днів, а може тривати півроку, рік чи навіть довше", - сказав він.

Т.Олендзький зауважив, що вчора відвідати дівчину приїжджав консул України у Варшаві Сергій Міняйло, котрого, він однак, не впустив до українки.

"Зараз краще для її здоров`я, аби її ніхто не відвідував, крім рідних (...) засобам масової інформації я також заборонив відвідини", - сказав він.

Заступник директора лікарні зауважив, що український консул планує ще сьогодні приїхати до лікарні, відзначивши, що він вирішить впускати його чи ні в залежності від самопочуття дівчини.

"Для мене найважливіше її здоров`я", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 21-річна дівчина стала єдиною пасажиркою мікроавтобуса з 10 українців, котрі їхали ним, та який вчора вранці зіткнувся з потягом у центральній частині Польщі. 8 чоловік загинуло на місці, а одна жінка кілька годин пізніше у лікарні.

Довідка УНІАН. Українці приїхали до Польщі на сезонні роботи та працювали на заводі із переробки фруктів та овочів компанії Rolfoods.