Худнемо на персиках

На прилавках столичних супермаркетів продають персики і нектарин. У деяких магазинах такі фрукти продають зі знижкою. Один кілограм персиків можна купити за 13-15 грн.

Дієтолог Марина Шостак радить їсти персики людям, які мають проблеми з серцем і шлунком.

"Персики треба купувати у їхній сезон – з липня по серпень, - каже Марина Сергіївна. – Тоді вони не хімічні, мають увесь комплекс вітамінів. У плодах персиків є вітаміни В1 і В2, а також вітаміни групи А і С. Персик сприяє утворенню в організмі гемоглобіну. Калій у плодах персиків покращує роботу серцево-судинної системи".

Персики легко засвоюються в організмі. Їх обов`язково потрібно включати в раціон схильним до запорів і печії.

"Персики посилюють секреторну діяльність шлунка, поліпшують перетравлення жирної їжі. Ці фрукти володіють корисними властивостями при таких недугах як подагра, ревматизм, захворювання нирок. Корисно їсти персики, якщо маєте серцево-судинні і ниркові захворювання, хвороби печінки і жовчного міхура".

Плоди персика містять 90% води, 5% цукрів. Решта – вітаміни, каротин і пектинові речовини. Через високий вміст калію персики кардіологи рекомендують їсти при аритмії та інших захворюваннях серця. Вони зміцнюють імунну систему, боряться з хвороботворними мікробами і вірусами в організмі.

"Магній, який є у персиках, впливає на психічну рівновагу, допомагає організму вийти зі стресу, - переконує лікар. - Сам запах персиків покращує настрій. Залізо допомагає людям з анемією. Фруктові кислоти, що містяться в персику відлущують омертвілі клітини, омолоджують і освітлюють шкіру. Тому косметологи використовують омолоджуючі властивості персиків у всіх косметичних засобах і процедурах. Цей фрукт утримує вологу в клітинах шкіри, тим самим розправляє зморшки".

Персики – один з найкращих дієтичних засобів, оскільки вони є низькокалорійними.

"У 100 грамах персика міститься усього 40 кілокалорій. Є чимало дієт на персиках. Якщо вживати у сезон щодня по 3-4 персика, можна позбутися по 5-10 кілограм".

Персики і персиковий сік протипоказані людям, які мають алергію чи діабет.

gazeta.ua